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تحدي "الكورونا".. جماهير الزمالك والاتحاد تتجاهل قرار اتحاد السلة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:43 م
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ارشيفية
ارشيفية
الفجر الرياضي
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رفضت جماهير الزمالك والاتحاد السكندري، الانصياع لقرار الاتحاد المصري لكرة السلة، بمنع الجماهير من مباريات الموسم ، خلال لقاء الفريقين اليوم الأربعاء.

وتواجد أنصار فريق الاتحاد السكندري، وبعض الأفراد من مشجعي الزمالك لمؤازرة كل منهما فريقه خلال المباراة الثالثة بين الفريقين في نصف النهائي، والذي يقام بنظام Best of five.

وكان الاتحاد قد تغلب على الزمالك بنتيجة 92-69، في المباراة الأولى، ثم عزز زعيم الثغر من تفوقه وفاز في المباراة الثانية بصالة نادي الزمالك بنتيجة 89-80.

ونص بيان اتحاد السلة المصري على أنه "عملا بقرار وزارة الشباب والرياضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الصادر بقرار مجلس الوزراء وحفاظًا على سلامة جماهير كرة السلة، ستقام المباريات، بدون حضور جماهيري حتى إشعار آخر".


وطالب الاتحاد جميع الأندية بمراعاة هذه التعليمات، حفاظا على السلامة والصحة لكل الأفراد.
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