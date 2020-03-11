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الخطيب يشكر سفير مصر في جنوب إفريقيا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:44 م
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الخطيب
الخطيب
علي نبوي
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وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر للسفير شريف عيسى، سفير مصر في جنوب إفريقيا، بعد الجهود الكبيرة التي بذلها مع بعثة الأهلي أثناء وجودها في مدينة بريتوريا لمواجهة فريق صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري رابطة الأبطال. جاء ذلك في خطاب رسمي أرسله رئيس النادي، اليوم، إلى سفير مصر بجنوب إفريقيا، شهد تأكيده على تقديره ومجلس الإدارة للجهود الكبيرة التي قام بها السفير المصري، من حسن استقبال ومساندة كاملة لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأعرب رئيس النادي في خطابه إلى السفير المصري عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به السفارة المصرية بإخلاص في رفع اسم مصر، مشيدًا بالأجواء التي تم توفيرها للبعثة، وأسهمت في أداء مباراة طيبة وتمثيل الكرة المصرية بالشكل المشرف.
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