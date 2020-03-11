المزين يعلن تشكيل طنطا لمباراة دجلة



كشف أيمن المزين المدير الفني لفريق الكرة بنادي طنطا تشكيل فريقه لمباراة وادي دجلة ضمنز منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.





وجاء تشكيل طنطا على النحو التالي:



علي فرج، محمد حسام الشرخه، سليمان عبدربه، ايهاب سمير، احمد سالم صافي، محمد اسعد، حسام غالي، جون افيري، حسين فيصل، احمد فهمي، اسلام فؤاد.



بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من:-



محمد اشرف، محمود منصور، تاديو لوانجا، احمد الألفي، محمد ماجد اونش، عبدالرحمن الدح، محمد ناجي جدو.



وشهد تشكيل طنطا عودة حسام الشرخة، بالإضافة إلى محمد أسعد وجون أفيري.

