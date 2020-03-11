منظمة الصحة العالمية تعلن فيروس كورونا وباءً عالمياً

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا الآن كوباء عالمي، لافتة إلى أن كل الدول ما زالت تستطيع تغيير مسار فيروس كورونا.



وأضافت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، أنه لا بد من خلق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وتقليل الخسائر الاقتصادية وحقوق الإنسان.



وأشارت منظمة الصحة، إلى أن مخاطر فيروس كورونا تمتد لكافة القطاعات وليس الصحة فقط.

