Advertisements
Advertisements
Advertisements

منظمة الصحة العالمية تعلن فيروس كورونا وباءً عالمياً

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:41 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا الآن كوباء عالمي، لافتة إلى أن كل الدول ما زالت تستطيع تغيير مسار فيروس كورونا.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، أنه لا بد من خلق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة وتقليل الخسائر الاقتصادية وحقوق الإنسان.

وأشارت منظمة الصحة، إلى أن مخاطر فيروس كورونا تمتد لكافة القطاعات وليس الصحة فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الخسائر الإقتصادية

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سموحة

منذ 40 دقيقة

الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

منذ حوالي 5 ساعات

صورة.. أسطورة ليفربول يضع صلاح تحت الضغط قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ ساعة الا ربع

بفرمان فايلر.. مركز جديد لجوكر الأهلي أمام سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 5 ساعات

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

فايلر يجهز مفاجئتين في تشكيل الأهلي أمام سموحة

منذ ساعة و نصف

بسبب الكورونا.. الزمالك يتخذ قراراً رسمياً

منذ ساعة و 15 دقيقة

تسريب تشكيلة الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يصدم تيرشتيجن

منذ ساعة و 6 دقيقة

مدحت العدل يُهاجم اتحاد الكرة بعد تأجيل مباراة الزمالك والإتحاد

منذ ساعة

مباراة برشلونة ونابولي في طريقها للإلغاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"الصحة العالمية": كورونا ليس وباء عالميا.. وهناك 11821 مصابا بالصين

استشاري بـ"الصحة العلمية" يكشف عن سبب عدم تحول "كورونا" لوباء

مؤشرات تكشف إجابة السؤال المحير.. هل يتحول كورونا لوباء عالمي؟

الصحة: لا يوجد دولة بالعالم لديها حرية إخفاء إصابات بكورونا

عاجل.. الصحة تعلن اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا

ليس وباء.. بشرى سارة من منظمة الصحة العالمية بشأن "كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:37 م

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

11:13 ص

برشلونة يصدم تيرشتيجن

06:00 م

بفرمان فايلر.. مركز جديد لجوكر الأهلي أمام سموحة

06:41 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سموحة

06:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status