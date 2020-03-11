Advertisements
Advertisements
Advertisements

بفرمان فايلر.. مركز جديد لجوكر الأهلي أمام سموحة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:41 م
Advertisements
فايلر
فايلر
عمر محمد
Advertisements

دفع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بأحمد فتحي جوكر الفريق الأحمر في مركز جديد في مباراة سموحة مساء اليوم الأربعاء ببطولة الدوري الممتاز.
ويشارك أحمد فتحي في مباراة الأهلي وسموحة في مركز قلب الدفاع بجوار رامي ربيعة لتعويض غياب ياسر إبراهيم الذي يواجه عقوبة الإيقاف لمباراتين.

وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، بالدوري.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في تمام السابعة والنصف، من مساء اليوم، على ملعب القاهرة، بالجولة الـ18 من بطولة الدوري العام المصري.


وجاء تشكيل الأهلي كالأتي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، رامي ربيعه، أحمد فتحي، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السوليه، اليو ديانج، محمد مجدي افشه.

خط الهجوم: أحمد الشيخ، حسين الشحات، مروان محسن.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالأتي:

علي لطفي، بادجي، وليد سليمان، عربي بدر، محمود وحيد، مصطفى شوبير، وحسام عاشور.
Advertisements

أخبار تهمك

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مباراة برشلونة ونابولي في طريقها للإلغاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يصدم تيرشتيجن

منذ ساعة و 11 دقيقة

مدحت العدل يُهاجم اتحاد الكرة بعد تأجيل مباراة الزمالك والإتحاد

منذ ساعة

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سموحة

منذ ساعة الا ربع

بفرمان فايلر.. مركز جديد لجوكر الأهلي أمام سموحة

منذ نصف ساعة

بسبب الكورونا.. الزمالك يتخذ قراراً رسمياً

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

صورة.. أسطورة ليفربول يضع صلاح تحت الضغط قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

فايلر يجهز مفاجئتين في تشكيل الأهلي أمام سموحة

منذ أقل من ساعتين

تسريب تشكيلة الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:37 م

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

11:13 ص

برشلونة يصدم تيرشتيجن

06:00 م

بفرمان فايلر.. مركز جديد لجوكر الأهلي أمام سموحة

06:41 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سموحة

06:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status