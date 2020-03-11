بفرمان فايلر.. مركز جديد لجوكر الأهلي أمام سموحة



دفع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بأحمد فتحي جوكر الفريق الأحمر في مركز جديد في مباراة سموحة مساء اليوم الأربعاء ببطولة الدوري الممتاز.

ويشارك أحمد فتحي في مباراة الأهلي وسموحة في مركز قلب الدفاع بجوار رامي ربيعة لتعويض غياب ياسر إبراهيم الذي يواجه عقوبة الإيقاف لمباراتين.



وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، بالدوري.



ويلتقي الأهلي مع سموحة في تمام السابعة والنصف، من مساء اليوم، على ملعب القاهرة، بالجولة الـ18 من بطولة الدوري العام المصري.





وجاء تشكيل الأهلي كالأتي:



حراسة المرمي: محمد الشناوي.



خط الدفاع: أيمن أشرف، رامي ربيعه، أحمد فتحي، محمد هاني.



خط الوسط: عمرو السوليه، اليو ديانج، محمد مجدي افشه.



خط الهجوم: أحمد الشيخ، حسين الشحات، مروان محسن.



وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالأتي:



علي لطفي، بادجي، وليد سليمان، عربي بدر، محمود وحيد، مصطفى شوبير، وحسام عاشور.