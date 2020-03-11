"حفاظًا على الأرواح" رفع حالة الطوارئ بـ 6 موانئ.. وإغلاق بور توفيق والزيتيات

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق مينائى بورتوفيق والزيتيات بمحافظة السويس، فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وحالة البحر المضطربة حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 22-28 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-4 أمتار والضغط 1005 مللى بار.



ورفعت الهيئة درجة الاستعداد القصوى بموانيها الستة بالثلاث محافظات (السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء) وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة، نظرا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة والأتربة من مساء الأربعاء، وحتى السبت مما يؤدى لاضطراب الحركة الملاحية على خليج السويس والبحر الأحمر.



من جانبه وجه اللواء بحرى خالد زهران رئيس الهيئة باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية، بمداخل ومخارج الموانئ ومتابعة الخريطة المناخية التى تصدر عن الهيئة العامة للإرصاد الجوية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع كافة الأنشطة البحرية للحفاظ على انتظام الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.