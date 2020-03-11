Advertisements
Advertisements
Advertisements

تركيا تستغل أزمة اللاجئين لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:36 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر السعودي
Advertisements

كشف تقرير صحفي، عن استغلال تركيا للأزمة في سوريا، حيث دعمت تركيا المسلحين والتنظيمات المتطرفة وقامت بدمج العناصر الإرهابية بنقاط المراقبة التي أقامتها في سوريا.

وأضاف التقرير، الذي أذاعته منصة "مداد نيوز"، أن تركيا لم تكتف فقط بالتخريب في سوريا بل استغلت المسلحين السوريين كمرتزقة تنقلهم للقتال في ليبيا؛ من أجل السيطرة على الدولة الليبية ومقدراتها، كما عملت على استقبال اللاجئين السوريين.

وكشف التقرير، أن تركيا طالبت الاتحاد الأوروبي بدفع مساعدات مالية لهم وحينما خالفها الاتحاد الأوروبي في موقفها بشأن إدلب قررت تركيا فتح أبوابها أمام حركة الهجرة غير الشرعية؛ لتغرق أوروبا بمئات الآلاف من اللاجئين الذين استضافتهم لتحصل على المكاسب الاقتصادية والسياسية من وراء استغلال السوريين.


Advertisements

أخبار تهمك

تسريب تشكيلة الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يصدم تيرشتيجن

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سموحة

منذ 43 دقيقة

فايلر يجهز مفاجئتين في تشكيل الأهلي أمام سموحة

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب الكورونا.. الزمالك يتخذ قراراً رسمياً

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

منذ حوالي 5 ساعات

مدحت العدل يُهاجم اتحاد الكرة بعد تأجيل مباراة الزمالك والإتحاد

منذ ساعة

بفرمان فايلر.. مركز جديد لجوكر الأهلي أمام سموحة

منذ أقل من نصف ساعة

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

صورة.. أسطورة ليفربول يضع صلاح تحت الضغط قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مباراة برشلونة ونابولي في طريقها للإلغاء

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:37 م

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

11:13 ص

برشلونة يصدم تيرشتيجن

06:00 م

بفرمان فايلر.. مركز جديد لجوكر الأهلي أمام سموحة

06:41 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سموحة

06:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status