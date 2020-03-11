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عاجل.. "التعليم" تعلق الأنشطة المدرسية لمواجهة فيروس كرونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:33 م
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وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ريم محمود
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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل، بيانًا صحفيًا أكدت خلاله على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، "قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليق الأنشطة المدرسية مع تعديل الجدول المدرسي".

وأكد بيان الوزارة، "وجه الوزير، مديري المديريات التعليمية بالتأكد من توافر الشروط الصحية للوقاية من فيروس كورونا، ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بانتظام من خلال الزائرات الصحيات والمتابعة من خلال الأخصائيين الاجتماعيين".

أضاف بيان الوزارة "طالب الوزير بضرورة متابعة جميع النشرات والتحذيرات التي تنشر على موقع وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى حقائق، والتي تستهدف إثارة الخوف بين أوساط الرأي العام، والنيل من الأمن القومي المصري، والتشكيك في شفافية الدولة المصرية.
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مواجهة فيروس كورونا مصر كرونا الدكتور طارق شوقي الاجراءات الاحترازية احترازية

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