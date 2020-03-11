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جنش يكشف عن سبب جديد ابعده عن المشاركة مع الزمالك

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:30 م
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جنش
جنش
الفجر الرياضي
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أكد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، أنه أصبح جاهز للمشاركة في المبارايات وفق رؤية الجهاز الفني، مشيرا الى أنه تعرض لإصابة في مشط القدم أثرت على عودته بشكل سريع بعد التعافي من الإصابة الاولى التي تعرض لها في يونيو الماضي.


وقال جنش في تصريحاته لقناة نادي الزمالك :"كنت أعاني من مشكلة في مشط القدم، عطلتني نسبيًا، وتعالجت منها جيدا، وهذا هو سبب ابتعادي عن المباريات في الفترة الماضية، ولكن الأهم هو أن أعود للملاعب بشكل تدريجي حتى أظهر بشكل جيد".

وأضاف :"المنافسة مع زملائي أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي جيدة ولصالح الزمالك، والأهم استغلالها بشكل صحيح لتسير الأمور كما هي في الفترة الأخيرة".

وتابع :"المكسب يجعل الأمور أفضل في العلاقة بين جميع اللاعبين، وأتمنى أن تبقى هذه الروح لتحقيق الانتصارات والبطولات، وأقول دائما لزملائي، تدربوا جيدا، فالأمور تتغير في ثانية واحدة، لتتمسك بالفرصة مع أقرب وقت، لإثبات أنفسكم وأن الزمالك لم يخطئ بالتعاقد معكم".

وانقطع جنش عن حراسة مرمى الزمالك منذ شهر يونيو الماضي بعد إصابته في معسكر المنتخب بقطع في وتر أكيلس، إلا أنه تعافى منها قبل عدة أشهر سابقة، ولكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية حتى الآن.
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