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"المجتمعات العمرانية" تنشر إرشادات هامة لمواجهة الظروف الجوية السيئة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:26 م
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جانب من التجهيزات
جانب من التجهيزات
أحمد الشيخ
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أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، أنه تم رفع حالة التأهب والاستعداد القصوى بجميع أجهزة المدن الجديدة، لمواجهة سقوط الأمطار المتوقع، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة، وتواجد رؤساء الأجهزة ونوابهم، ومديرى الإدارات المعنية، خلال الفترة المتوقعة لسقوط الأمطار، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ، وانعقاد غرف عمليات على مدار اليوم لمتابعة الموقف أولاً بأول، والتنسيق مع جميع الجهات المختصة.


وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إلى أن أجهزة المدن نشرت تنبيهات وإرشادات للمواطنين من أجل الحرص على سلامتهم خلال الفترة المتوقعة لسقوط الأمطار، وتشمل، عدم ركن السيارات أسفل الأشجار والأعمدة واللافتات المائلة أو المتهالكة لتجنب سقوطها، والحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام لتقليل دخول الأتربة، وإغلاق ورفع أي مظلات متحركة على النوافذ والبلكونات، ورفع أى مخلفات مخزنة فوق أسوار الأسطح أو البلكونات سواء علب صفيح أو کراتین، والابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء الأمطار لتجنب الماس الكهربائي، والابتعاد عن اللافتات الإعلانية لتجنب سقوطها، والقيادة بهدوء على الطرق الصحراوية السريعة، وعدم الخروج بقدر الإمكان في أوقات العواصف الترابية، وارتداء الكمامة.


والإرشادات تضمنت عدم استخدام الهاتف أو التصوير منه خاصة بالأماكن المرتفعة أثناء العواصف الرعدية لتجنب استهداف الصواعق، وعدم الاحتفاظ بأي عبوات وقود من أي نوع في البلكونة أو علي الأسطح، أو في الجراج، والتخلص منها فورا بالاستبعاد، والتحذير من سكبها في الصرف الصحي، فقد نتفاعل مع غاز الميثان وتحدث انفجارات، وضرورة ابتعاد مرضى حساسية الصدر عن الرياح والأتربة، والتنبيه على جميع الشركات والمقاولين بإخلاء المواقع الإنشائية، وإنزال الرافعات أو تأمينها، وعدم استخدام السقالات خلال يومي الخميس والجمعة، وأخذ جميع الاحتياطات والتدابير من سرعات الرياح العالية.

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