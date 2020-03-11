الصحافة المدرسية بالبحيرة تخرق قرار مجلس الوزراء وتنظم معارضها السنوية (صور)

نظم توجيه الصحافة المدرسية، اليوم الأربعاء، المعرض السنوي، الخاص بإدارة شبراخيت التعليمية بمحافظة البحيرة، في خرق واضح لقرار مجلس الوزراء، بمنع إقامة الفاعليات التي تتضمن تجمعات كبيرة، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وشهد المعرض تواجد عدد كبير من الحضور مابين طلاب وأخصائيين وقيادات تعليمية، بما قد يشكله ذلك من خطورة وبيئة صالحة لانتشار العدوى.



وعلمت "الفجر" أن عددًا آخر من المعارض سيقام بالإدارات التعليمية المختلفة، بعدما أخطرت الموجه العام للصحافة الموجهين والأخصائيين، بورود تعليمات من الإدارة العامة للأنشطة باستمرار جميع المسابقات ومنهاالتحكيم الميداني لمسابقة المعارض الصحفية.



كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.