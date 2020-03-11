عاجل.. مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سموحة

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة بعد قليل.



ويستضيف الأهلي نظيره سموحة بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



وضم تشكيل الأهلي كلا من :-



حراسة المرمى : محمد الشناوي



خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أحمد فتحي - أيمن أشرف



خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد الشيخ - حسين الشحات



خط الهجوم : مروان محسن.



البدلاء :-



علي لطفي - وليد سليمان - أليو بادجي - محمود وحيد - حسام عاشور - عربي بدر - مصطفى شوبير