صورة.. أسطورة ليفربول يضع صلاح تحت الضغط قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

يذكر أن نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح قد تلقي خسارة أمام اتلتيكو مدريد الإسباني في مباراة ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بنتيجة هدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.



