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الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:17 م
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جانب من التجهيزات
جانب من التجهيزات
أحمد الشيخ
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الدولة، وأجهزة المدن الجديدة، برفع حالة التأهب والاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة المتوقع غداً ولمدة 3 أيام.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم إصدار قرارات من رؤساء جميع شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الدولة، بتواجد رؤساء قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى بجميع الشركات بمكاتبهم دون مغادرة، وكذا جميع الأطقم المخصصة من العاملين على المعدات، وفرق الصيانة، وجميع المختصين، وذلك على مدار اليوم، خلال الـ3 أيام المقبلة، ويتم انعقاد غرف عمليات على مدار اليوم لمتابعة الموقف أولاً بأول.



وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن هناك تعليمات مشددة بإلغاء الإجازات لجميع العاملين بالشركات، وتواجد جميع المعدات والعاملين بالشارع على مدار الـ24 ساعة، من أجل مواجهة سقوط الأمطار المتوقع، ورفع حالات التأهب والاستعداد بجميع الشركات التابعة للتعامل مع موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار بمختلف المحافظات، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وأشار رسلان، إلى أنه سيتم التنسيق بين الشركات التابعة للاستفادة من المعدات وسيارات كسح المياه بالشركات التى لن تشهد محافظاتها سقوطا للأمطار، وذلك لتعزيز ودعم الشركات الأخرى وسرعة التعامل وسحب تجمعات المياه من المحافظات المتأثرة، كما أن هناك خطة الانتشار والطوارئ طبقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بالتنسيق مع المحافظين وغرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات والأحياء وجميع الأجهزة المعنية، بحيث تتمركز المعدات وسيارات شفط المياه بجميع المحاور الرئيسية، وبجوار الأنفاق والكبارى والمناطق الساخنة، ويتم تشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الـ24 ساعة على مستوى جميع المحافظات على اتصال مستمر بغرفة الطوارئ بالشركة القابضة.

وشدد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة وشركاتها التابعة، ستبذل قصارى جهدها لمنع تراكم المياه، حيث تم تكليف فرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات بالإضافة إلى تسخير جميع الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل وسحب تجمعات المياه وإزالة أى آثار للأمطار.



وفى السياق ذاته، أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، أنه تم رفع حالة التأهب والاستعداد القصوى بجميع أجهزة المدن الجديدة، لمواجهة سقوط الأمطار المتوقع، والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة، وتواجد رؤساء الأجهزة ونوابهم، ومديرى الإدارات المعنية، خلال الفترة المتوقعة لسقوط الأمطار، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات في حالة الطوارئ، وانعقاد غرف عمليات على مدار اليوم لمتابعة الموقف أولاً بأول، والتنسيق مع جميع الجهات المختصة.



وقال ممدوح: "تم تشكيل مجموعات عمل من الإدارات المختصة، للمرور والمراجعة الفنية لجاهزية مصادر التغذية بالكهرباء، وعمل  مولدات الكهرباء، والطلمبات الغاطسة، وتوافر الوقود اللازم، وتطهير البيارات والمجمعات لمحطات الرفع بالمدن، وكذا صيانة خطوط الصرف الصحي، وتطهير وتسليك بالوعات صرف الأمطار، وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، بالإضافة لتجهيز سيارات كسح وشفط المياه، وتواجدها بمحاور الطرق الرئيسية والمناطق الساخنة، مؤكداً أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة".


وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إلى أن أجهزة المدن نشرت تنبيهات وإرشادات للمواطنين من أجل الحرص على سلامتهم خلال الفترة المتوقعة لسقوط الأمطار، وتشمل، عدم ركن السيارات أسفل الأشجار والأعمدة واللافتات المائلة أو المتهالكة لتجنب سقوطها، والحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام لتقليل دخول الأتربة، وإغلاق ورفع أي مظلات متحركة على النوافذ والبلكونات، ورفع أى مخلفات مخزنة فوق أسوار الأسطح أو البلكونات سواء علب صفيح أو کراتین، والابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء الأمطار لتجنب الماس الكهربائي، والابتعاد عن اللافتات الإعلانية لتجنب سقوطها، والقيادة بهدوء على الطرق الصحراوية السريعة، وعدم الخروج بقدر الإمكان في أوقات العواصف الترابية، وارتداء الكمامة.



وأضاف  ممدوح، أن الإرشادات تضمنت أيضاً، عدم استخدام الهاتف أو التصوير منه خاصة بالأماكن المرتفعة أثناء العواصف الرعدية لتجنب استهداف الصواعق، وعدم الاحتفاظ بأي عبوات وقود من أي نوع في البلكونة أو علي الأسطح، أو في الجراج، والتخلص منها فورا بالاستبعاد، والتحذير من سكبها في الصرف الصحي، فقد نتفاعل مع غاز الميثان وتحدث انفجارات، وضرورة ابتعاد مرضى حساسية الصدر عن الرياح والأتربة، والتنبيه على جميع الشركات والمقاولين بإخلاء المواقع الإنشائية، وإنزال الرافعات أو تأمينها، وعدم استخدام السقالات خلال يومي الخميس والجمعة، وأخذ جميع الاحتياطات والتدابير من سرعات الرياح العالية.

الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
الإسكان: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار المتوقعة (صور)
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