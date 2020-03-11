هند المغربية تحقق مليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة "يالا روح"

حققت أغنية "يلا روح"، للفنانة هند المغربيه مليون مشاهدة بعد مرور خمس أيام على طرحها بقناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تتعاون فيها مع شركه "انا".



واختارت الفنانة الشابة؛ أداء الأغنية باللهجة الخليجية حيث تعاملت فيها مع مجموعه من الأسماء البارزة منهم الكاتب والفنان مروان أصيل ، وأما أما التوزيع فعمل معها أمين العبيد تحت إشراف بندر الدوسي.



وتميزت الأغنية بأجوائها وإيقاعاتها الصيفية حيث ظهرت بلوك جديد ومفاجئ، أبرزت فيه جمالها و شغفها بالموضه.



وتتبلور فكرة الكليب في قصة خيانة تجمع بين الطرفين، ستكلل بالفراق رغم العديد من العقبات، وتراهن هند المغربي على أجدد أغانيها من أجل عودة قوية للساحة الفنية، بعد فترة من الغياب.



يذكر أن آخر أعمال هند الفنية، كانت أغنية ميكس باللهجتين المغربية والخليجية مع الفنان الخليجي عادل ابراهيم ، التي حملت اسم "اللي ما يتسمى" .. وطرحت قبلها اغنيه باللهجة المصريه حملت اسم " بص " ولقت نجاحا كبيرا في مصر.