قريباً.. "أبلة فاهيتا" تعود إلى شاشة التلفزيون

نشر المنتج تامر مرسي صورة البوستر الخاص ببرنامج "أبلة فاهيتا" على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'.





وعلق 'مرسي'، قائلا: "برنامج أبلة فاهيتا قريباً على أون إن شاء الله".





يشار إلى أبلة فاهيتا هي شخصية كارتونية مصرية، يقدمها الشاب المصري حاتم الكاشف، درس المسرح وسافر إلى أمريكا لإكمال دراسته الفنية وهو صاحب الفكرة والصوت للدمية الأساسية فاهيتا وهي ربة منزل كان أول ظهور لها في عام 2011.