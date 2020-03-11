تشكيلة سموحة الرسمية أمام الأهلي

أعلن حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



تشكيل سموحة ضم كلا من :-



الهاني سليمان - رجب نبيل - يوسف ديوب - إيدي أيمومو - محمد الترهوني - حسام حسن - ديريك تسيمبامبي - شريف رضا - محمد كوفي - محمد طلعت - أحمد أبو الفتوح.



البدلاء :-

عمر صلاح - أحمد حسن مكي - إسلام جمال - محمد نادي - كريم يحيى - محمد حليمو - أحمد جمال.