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تشكيلة سموحة الرسمية أمام الأهلي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:16 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل سموحة ضم كلا من :-

الهاني سليمان - رجب نبيل - يوسف ديوب - إيدي أيمومو - محمد الترهوني - حسام حسن - ديريك تسيمبامبي - شريف رضا - محمد كوفي - محمد طلعت - أحمد أبو الفتوح.

البدلاء :-
عمر صلاح - أحمد حسن مكي - إسلام جمال - محمد نادي - كريم يحيى - محمد حليمو - أحمد جمال.
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