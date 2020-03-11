مدحت العدل يُهاجم اتحاد الكرة بعد تأجيل مباراة الزمالك والإتحاد

انتقد المؤلف والكاتب الشهير مدحت العدل إتحاد الكرة المصري بعد قرار تأجيل مباريات الخميس في الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز، بسبب سوء الأحوال الجوية، رغم تعنته في تأجيل مباراة القمة وإصراره على إقامتها في موعدها بظروف مناخية مشابهة.





وكتب "العدل" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "أجل إتحاد الكرة مباريات الخميس لسوء الأحوال الجوية غداً ..لماذا إذن تم التعسف في تأجيل مباراة الزمالك والأهلي السابقة والإصرار العجيب والغريب علي إقامتها في ظروف جوية ووقتية سيئة أيضاً".





وأضاف: "أليس فقط لإرضاء النادي الأهلي وعِنداً في م منصور؟ اجب يا وزير الرياضة".





وكان الإتحاد المصري لكرة القدم أعلن اليوم الأربعاء تأجيل جميع مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز والمقرر اقامتها غدا الخميس، بما فيها مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري، بسبب سوء الأحوال الجوية.



