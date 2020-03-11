4 أفلام في هوليود تنبأت بفيروس "كورونا"

فيلم العدوي "Contagion"



يعتبر فيلم العدوي أقرب سيناريو لما يحدث في الواقع، تدور أحداث الفيلم عن فيروس غامض يظهر في آسيا ينتقل سريعًا ويسبب وفاة الآلاف وسط تخبط حكومي في محاولة للسيطرة على حالة الخوف الجماعي، وإيجاد علاج سريع، الفيلم من بطولة غوينيث بالترو ومات ديمون، وجو لو، وكيف وينسلت، ومن إخراج ستيفن سودربرغ.



يحكي الفيلم: قصة امرأة ترجع إلى ولاية مينيسوتا الأمريكية مريضة بمرض غريب بعد رحلة من هونغ كونغ، تموت في غضون أيام تاركة زوجها قبل أن يبدأ غيرها في الشكوى من الأعراض نفسها مع انتشار المرض في جميع أنحاء العالم.



2- فيلم الاندلاع "out break"



يحكي فيلم الاندلاع (out break) عن فيروس قاتل شبيه بفيروس الإيبولا «موتابا» وينتقل من قرد في الغابات الأفريقية بمنطقة «زائير»، وانتقل الفيروس لأمريكا بعد احضار قرد لإجراء اختبارات على المرض.



ويصيب الفيروس جميع سكان بلدة صغيرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يصارع الجيش الأمريكى بمساعدة مجموعة من العلماء، المرض من أجل محاصرته، ويحاول العلماء السيطرة على انتشار الفيروس وإيجاد علاج للمرض.



اتهم بطل فيلم "الاندلاع" الحكومة الأمريكية بالمسئولية عن إنتاج الفيروس القاتل الذى ادى لفرض حجر صحى وحظر تجول على إحدى المدن الموبوءة، قد صدر الفيلم في 1995 بميزانية 50 مليون دولار، وهو من إخراج الألمانى وولفجان بيترسن، يقوم ببطولته داستن هوفمان ورينيه روسو، ومورجان فريمان، كيفن سبيسى.



3- الحرب العالمية للزومبي World War Z



يعتبر فيلم الحرب العالمية للزومبي (World War Z) من إخراج مارك فورستر، وبطولة براد بيت، وميراي إينوس، دانييلا كيرتيس، وجيمس بادج ديل، وديفيد مورس أحد الافلام التي تنبأت بظهور فيروس غامض.



تدور قصة الفيلم حول موظف سابق في الأمم المتحدة وأسرته، يقود فريق تحقيق دولي يبحث عن أصل فيروس غامض (فيروس الزومبى)، والذي انتشر حول العالم، ويسافر إلى كوريا ويكتشف أنّ الفيروس قد استخدم كسلاح بيولوجي.



يحاول الموظف إيجاد علاج لفيروس حتي ينتقل من كوريا إلى القدس، التي بني حولها سور ضخم لحماية المدينة، يهدد الفيروس البشرية يحاول البشر إلي وحوش زمبي ينجذبون للصوت



4- قطار إلى بوسان "Train to Busan"



تنبأ فيلم قطار إلى بوسان، إنتاج 2016، بظهور فيروس غامض، تدور أحداث الفيلم حول «سيوك وو»، الذي يعمل كمدير مالى كبير، فى العاصمة الكورية الجنوبية، والذي انفصل عن زوجته، ويعيش مع والدته وابنته «سو آن» 8 سنوات.



يهتم الاب بعمله، ويترك ابنته بسبب العمل، والذي يشغل أغلب وقته وتفكيره؛ يضيع سيوك على نفسه لحظات كثيرة يقضيها مع ابنته كحضور أى مناسبة عائلية، في عيد ميلادها الثامن، تصر (سو) علي الذهاب إلى والدتها فى بوسان، ويستجيب سيوك تحت ضغط وإلحاح ابنته ويذهب معها.



قبل انطلاق القطار، يقتحمه فتاة مصابة بجرح كبير فى قدمها، وهي مصابة بفيروس انتشر في البلاد، جعل الفيروس من البشر موتى أحياء (زومبى)، تنشر الفتاة الفيروس عن طريق عض مضيفة القطار، وينتشر الوباء فى القطار، وعلى الركاب النجاة بحياتهم حتي الوصول إلى بوسان، التى أصبحت البقعة الآمنة.

ينتشر فيروس كورونا الجديد في كل دول العالم حيث بلغت عدد حالات الاصابة 121061 حالة بينما حالات الشفاء 66216 حالة، ووصلت عدد حالات الوفاة 4368 حالة، وارتفعت عدد حالات الإصابة في بر الصين الرئيسي إلى 80778 حالة، ووصل عدد وفيات الفيروس في الصين إلى 3158 حالة بينما فرضت إيطاليا حالة العزل التام لاقليم شمال ايطاليا حيث عرضت الصين إرسال فرق طبية إلى إيطاليا.تنبأت سينما هوليود في عدد من الأفلام بانتشار فيروسات وأوبئة غامضة في العالم، وقدمت السينما أفلام وأعمال تقترب من الواقع الذي يحدث حاليًا على الصعيد العالمي بسبب كورونا، تستعرض "الفجر" 4 أفلام تنبأت بفيروس كورونا1-