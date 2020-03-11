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تعرف على سبب تأجيل مسرحية "كلها غلط" لأشرف عبد الباقي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:42 م
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كلها غلط
كلها غلط
رشا عادل
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أعلن الفنان أشرف عبد الباقي، تأجيل عرض مسرحيته الجديد التي تحمل اسم "كلها غلط" وترحيلها للأسبوع المقبل يوم الخميس والجمعة والسبت، وذلك بسبب اضطراب الظروف الجوية التي تمر بها البلاد خلال الساعات القادمة.

ونشر أشرف، صورة جديدة عليها فريق عمل المسرحية، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عبد الباقي، على الصورة قائلًا:"ربنا يحفظ بلادنا هام جدًا مسرحية كلها غلط".

يذكر أن آخر أعمال أشرف عبد الباقي، مسرحية "مسرح مصر"، التي تدور إطار كوميدي، وشارك فيها عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان حمدي المرغني واوس اوس وعلي ربيع وويزو وسارة دروازي.
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