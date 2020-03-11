رامي صبري يتخطى 4 مليون مشاهدة بـ"حياتي مش تمام"

تخطت أغنية "حياتي مش تمام"، للفنان رامي صبري، 4 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، حققت الأغنية نجاحاً كبيراً، فقام الكثير من الفنانين بعمل فيديوهات عليها مثل أكرم حسني وشيكو وماجد وغيرهم كثير، والأغنية طرحت تزامناً مع الاحتفال بعيد الحب.



يذكر أن أغنية "حياتي مش تمام"، من ألحان وكلمات عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي،والأغنية والكليب من إنتاج رامي، الشخصي R music production".



أتت الأغنية بعد نجاح أغنية "أهد الدنيا" التي جمعت رامى صبرى بكل من عزيز الشافعي وجلال الحمداوي، وحققت هذه الأغنية نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية.



تقول كلمات أغنية "حياتي مش تمام" "بروح كتير أماكن، وأشوف ناس كتيرة، ومبجيبش سيرة عنك في الكلام، قطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك، ومبقاش في بينا سلام أو كلام، ده أنا خاصمت الشوارع، اللي مشينا فيها، علشان يهدى بالي، وأرتاح من الألام، مبسمعش الأغاني، ولا بيشغلوني المشاعر دي تاني، ولا عندي إهتمام، وليه رغم الكلام ده، مفتقدك بشدة، ومن يوم فراقنا، حياتي مش تمام".



يذكر أن آخر ألبوم قام بطرحه الفنان رامي صبري كان بعنوان "فارق معاك" والذي حقق نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب"، وكان ألبوم "فارق معاك" يضم 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".