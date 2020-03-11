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أحمد عيد عبدالملك يهاجم الجبلاية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:05 م
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احمد عيد عبدالملك
احمد عيد عبدالملك
هاني عصام
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انتقد أحمد عيدعبدالملك نجم الزمالك السابق، قرار الاتحاد المصري السابق لكرة القدم بشأن رفض تأجيل مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي ببطولة الدوري.

وكتب عيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏بما ان اتأجلت ماتشات بكرة والدنيا حلوة وهينفع يبقي في وقت يتلعب بعد كدة مأجلتوش ماتش الزمالك والاهلي ليه علشان خدنا السوبرين صح قولو خلو الشعب يهيص".

وتأهل الزمالك لنصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا أمام الرجاء المغربي.

وكان مقرر خوض الزمالك مباراته أمام الاتحاد السكندري غدا ببطولة الدوري قبل أن يتم تأجيل كل مواجهات الغد.
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