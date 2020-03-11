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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 11-3-2020

الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 11-3-2020 .


أنهت البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء،  علي تباين بأدء المؤشرات وسط مبيعات أجنبية ، وأنهى المؤشر الرئيسي “egx30” تعاملات اليوم متراجعًا بـ 0.05%.


أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء في ختام قمة طارئة عقدها قادة دول الاتحاد الـ27 عبر الفيديو أنّ المفوضيّة ستستخدم "كل الأدوات المتاحة" لها في سبيل دعم الاقتصادات الأوروبية المتضرّرة جرّاء وباء كورونا.


تراجعت أسهم أرامكو السعودية تراجعا حادا بعد ظهر اليوم الأربعاء، متجاوبة مع انخفاض بنسبة 1% في أسعار النفط بعد أن أعلنت السعودية خططا لتعزيز طاقة إنتاج الخام للمرة الأولى خلال أكثر من عشر سنوات.


إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، علي تباين بأداء المؤشرات  مع إتجاه المصريين نحو إقتناص الفرص بمشتريات سجلت بـحوالي 2.2 مليار جنيه ونشاط على الاسهم المضاربية و اسهم الشركات التى بدأت فى شراء اسهم خزينة .


أعلنت البورصة المصرية تعطيل العمل في البورصة بسبب سوء الأحوال الجوية، على أن تعاود العمل يوم الأحد المقبل.


قرر البنك المركزى المصري تعطيل العمل في البنوك العاملة في السوق المصرية غدا الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقع حسمبا أعلنت هيئة الأرصاد، على أن تعاود  البنوك ستعاود نشاطها اعتبارا من يوم الأحد المقبل بشكل طبيعي وفي مواعيدها الاعتيادية.


أعلنت الشركة المنظمة للمعرض السنوي "سيتي سكيب مصر" في بيان اليوم الأربعاء، إنه تقرر تأجيل معرض "سيتي سكيب مصر2020" المتخصص في مجال العقارات، والذي كان من المقرر له أن ينعقد في الفترة بين 18 و21 مارس الجاري، وذلك إلى موعد جديد يتم تحديده لاحقا.


تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة انه نظراً لقيام جهاز مدينة العبور بأعمال صيانه داخل محطة مياه العبور.
الأمر الذى  يترتب عليه انقطاع المياه عن بعض المناطق.


كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عما تم تقديمه من الوزارة في محور الاصلاح الاداري قبل نقل تبعيته من الوزارة حيث اعتمد ملف الاصلاح الاداري على محشورين الأول فيما يخص بناء القدرات للعاملين والموظفين من خلال التدريب والتأهيل اما المحور الثاني خاص في تنمية قدرات المؤسسات من خلال ميكنة وتطوير الأجهزة وخطة للتحويل الرقمي. 


ارتفع إجمالي الصادرات المصرية إلى الدول العربية خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث سجلت الصادرات المصرية نحو 817 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 776 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2018، بزيادة بلغت نحو 41 مليون دولار، وذلك وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهرية عن تطورات الاقتصاد المصري.


أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضي، وهو الشهر الرابع عشر لتطبيق "زيرو جمارك" على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو ٥,٢ مليار جنيه، تم تحصيل ١,٤ مليار جنيه ضرائب ورسوم عنها.



صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأن لجنة مشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه، والتشغيل والصيانة، والأمن بجهاز المدينة، قامت بشن حملة على عددٍ من الأحياء والمجاورات بمدينة دمياط الجديدة، لضبط مخالفات وصلات مياه الشرب"الخلسة"ووصلات الصرف الصحى غير المقننة.


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