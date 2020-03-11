مدرب الهلال السعودي يكشف أسباب تعادل فريقه أمام ضمك

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي عن تعادل فريقه اليوم أمام ضمك في الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.





وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"أداء الفريق اليوم لم يكن جيدًا، والنتيجة عادلة لم تكن روح فريقنا حاضرة، روح ⁧‫، ضمك‬⁩ كانت ممتازة رغم مركزهم المتأخر ".





وأضاف :"الشوط الأول مجملاً كان لصالحنا لقد سيطرنا وسجل الخصم هدف من خطأ، ولكن روح الفريق لم تكن جيدة".





وتابع :"الشوط الأول مجملاً كان لصالحنا لقد سيطرنا وسجل الخصم هدف من خطأ، ولكن روح الفريق لم تكن جيدة".





وزاد :"ليس من العدل الحديث عن لاعب أو اثنين لقد كان الفريق بشكل عام غير جيد، و كانت الثقة الزائدة التي دخل بها الفريق غير جيدة ولم نكن بالشراسة اللازمة".





وواصل :"في الموسم قد يمر عليك مثل هذه المباريات وتكون بدون شراسة في اللعب ولا بد أن نستفيد".





وأتم حديثه :"من ضمن أسباب التعثر بالتعادل قد يكون فارق النقاط بالصدارة وكذلك وجود ⁧‫ضمك‬⁩ بالمركز الأخير تسبب في هذا التراخي للفريق والشعور بالقدرة على حسم المباراة".



