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تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في السويد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:41 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت السويد، الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا.

علقت السويد مؤقتاً رحلات شركة الطيران الإيرانية "إيران إير" من وإلى السويد، بسبب تفشي كورونا.


وقالت وكالة النقل في السويد، الإثنين، إنها علقت مؤقتاً رحلات شركة الطيران الإيرانية "إيران إير" من وإلى السويد، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوكالة السويدية أن هذا يعني أن رحلات الطيران المباشرة بين السويد وإيران ستتوقف.

وارتبكت خطط شركات الطيران العالمية بعد الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، الذي أدى لقيود عديدة على الرحلات الدولية في معظم الدول.

وطلبت وكالة الصحة العامة في السويد، الإثنين، من وكالة النقل تعليق رخصة "إيران اير"، مؤكدة أن السلطات الإيرانية لم تسيطر على الوضع فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وأعلنت إيران عن أكثر من 1500 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى اليوم الإثنين، ووفاة أكثر من 66 شخصاً.

وألغت معظم شركات الطيران رحلاتها الجوية للصين، أعقب ذلك قيود على الرحلات الجوية لعدة دول منها إيران، بسبب سرعة انتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

كما علقت العديد من شركات الطيران، في يناير، رحلاتها إلى بغداد وطهران، بعد تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
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ووفاة كورونا تسجيل أول حالة وفاة اليو السويد

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