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بسبب الكورونا.. الزمالك يتخذ قراراً رسمياً

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:51 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك اتخاذ بعض الإجراءات التحصينية بسبب فيروس الكورونا المنتشر في العديد من بلدان العالم.

واتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا بخوض كل مباريات الدوري بدون جماهير.


وطلب رئيس نادي الزمالك الاهتمام بعمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات داخل النادي كما طلب تعقيم اماكن تجمعات الأجهزة الفنية واللاعبين سواء في الصالات الرياضية أو الجيم وكذلك غرف الملابس والحمامات والحفاظ على نظافة كافة المنشآت.

وقرر مجلس إدارة الزمالك عدم استقبال أعضاء الجمعية العمومية يومي الخميس والجمعة نظرًا لسوء الأحوال الجوية حسب ما تم إعلانه داخل النادي منذ قليل.
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