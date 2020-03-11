اعرف دعاء المطر والرعد والبرق الاكثر استجابة وبيان احوال الطقس فى مصر غداً الخميس 12/3/2020

بدأت محركات بحث جوجل تتزايد حول دعاء المطر والرعد والبرق، وذلك عقب تداعيات هيئة الأرصاد الجوية بتدهور أحوال الطقس فى مصر غداً الخميس 11 مارس 2020 وتوقعات الهيئة حول سقوط شديد بالامطار غداً، لذلك نرصد ونوافيكم الان من خلال بوابة الفجر الإلكترونية اجمل الادعية الخاصة بسقوط الأمطار غداً وتفاصيل احوال الطقس فى مصر غداً.

دعاء المطر

نتابع ونستعرض معكم الا ن الادعية المستحبة ذكرها حال سقوط الامطار فى مصر غداً حيث ورد عن نبينا الكريم سنة ذكر وتخصيص بعض الادعية التي من باب المستحب ذكرها فور سقوط الأمطار، على نية تحقيق الاماني او الشفاء او دفع الابتلاء والتي جاءت من أهم تلك الادعية اللهم صيباً نافعاً، لذلك سنستعرض ونتابع معكم من خلال الفقرة التالية أفضل الأدعية المستحبة ذكرها فور تساقط الامطار لذكرها حال تساقط الأمطار يوم غداً









افضل ادعية سقوط الأمطار





جاءت الأدعية الواردة عن نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام على النحو التالي:-





الهم صيباً نافعاً، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وسامحنا واجعلنا من اهل الجنة يارب.





الهم انصرنا يارب العالمين وافتح علينا فتحاً عظيما، وارزقنا الإخلاص وانصر الاسلام واعز المسلمين واسترنا واحفظنا ياكريم.





مطرنا بفضل الله ورحمته اللهم صيبا نافعا.









احوال الطقس فى مصر غداً الخميس 12-3-2020





من المتوقع ان تسود حالة من الطقس الغير مستقرة بموجب توقعات السيد محمود شاهين رئيس مركز الارصاد حيث من المتوقع أن تشهد الجمهورية يوم غداً تساقط غزير للأمطار على مستوى مدن السواحل الشمالية الشرقية والغربية.



