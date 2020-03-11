الحكم على هارفي واينستين بالسجن 23 عاماً

أصدرت محكمة أمريكية في مانهاتن حكماً بالسجن على متحرش هوليوود هارفي واينستين، لمدة 23 عامًا بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في قضية MeToo التاريخية.





وحسب "أسوشيتد برس" حُكم على هارفي وينستاين اليوم الأربعاء بالسجن لمدة 23 عامًا بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وهو مشهد اعتقد العديد من المتهمين بهوليوود أنهم لن يروه أبدًا.





وأُدين واينستاين، الذي اتُهم بانتهاك عشرات النساء، الشهر الماضي باغتصاب امرأة في إحدى غرف فندق بمدينة نيويورك في عام 2013 وممارسة الجنس عن طريق الفم بالقوة على امرأة أخرى في شقته في عام 2006، وقد واجه 29 عامًا كحد أقصى في السجن.





وتحدثت كل من المرأتين اللتين أُدين فيهما وينستاين بتهمة الاعتداء -ممثلة سابقة ومساعدة سابقة في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي- أمام المحكمة اليوم الأربعاء قبل أن يعلن القاضي جيمس بورك الحكم، حيث واجه وينستاين مجددًا بعد أن ساعدت شهادتهما في إدانته.