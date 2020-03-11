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مياه الدقهلية تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لسقوط الأمطار الغزيرة وهبوب العواصف

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:44 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلنت مياه الدقهلية حالة الطوارئ استعدادًا لسقوط الأمطار الغزيرة وهبوب العواصف.

جاء ذلك بناءً على البيان الوارد من هيئة الأرصاد الجوية المصرية، والذي مفاده إحتمالية تعرض البلاد لسقوط أمطار غزيرة، وهبوب عواصف شديدة، والمحددة من يوم الخميس وحتى السبت.

ومن جانبه أصدر المهندس خالد حسين نصر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ تعليمات مشددة بضرورة تواجد السادة مديري المناطق التابعة، والإدارات الفنية في محل عملهم، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وجاهزية المعدات والمحطات، والنوبتجيات، وسيارات الكسح، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة والتنسيق مع الوحدات المحلية ومجالس المدن، وذلك لحين انتهاء موجة الطقس، والإبلاغ بأي أحوال طارئة في حينه لإدارة الخط الساخن.
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مياه الدقهلية مصر طقس تنمية الدقهلية اخبار

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