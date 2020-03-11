غدًا.. مصطفى حجاج ضيف برنامج "الورشة"

يحل المطرب مصطفى حجاج، غدًا ضيف برنامج "الورشة" الذي يعرض عبر شاشة "فري تي في" ويقدم البرنامج الإعلامية عفاف جريس، ويذاع الساعة 9 مسًاء.



ونشر مصطفى، برومو الحلقة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال البرومو مرتدي" قميص باللون الاسود وبليزر باللون الاسود".



وعلق حجاج، على البرمو قائلًا:"استنوني يوم الخميس الساعة 9 بالليل على قناة فري تي في في برنامج الورشة مفاجأت كتير قوي حلوة".



ولاق البرومو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"طبعًا مستنيك يانجم" وأضاف آخر"ماشاءالله عليك يا مصطفى ربنا يحفظك ويحميكط، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"بالتوفيق".



يذكر أن آخر أعمال مصفطى حجاج، أغنية "مجرد بس ما افتكرك"، من كلمات جمال الخولي، ومن ألحان مدين.