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غدًا.. مصطفى حجاج ضيف برنامج "الورشة"
الأربعاء 11/مارس/2020 - 06:24 م
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رشا عادل
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يحل المطرب مصطفى حجاج، غدًا ضيف برنامج "الورشة" الذي يعرض عبر شاشة "فري تي في" ويقدم البرنامج الإعلامية عفاف جريس، ويذاع الساعة 9 مسًاء.
ونشر مصطفى، برومو الحلقة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال البرومو مرتدي" قميص باللون الاسود وبليزر باللون الاسود".
وعلق حجاج، على البرمو قائلًا:"استنوني يوم الخميس الساعة 9 بالليل على قناة فري تي في في برنامج الورشة مفاجأت كتير قوي حلوة".
ولاق البرومو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"طبعًا مستنيك يانجم" وأضاف آخر"ماشاءالله عليك يا مصطفى ربنا يحفظك ويحميكط، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"بالتوفيق".
يذكر أن آخر أعمال مصفطى حجاج، أغنية "مجرد بس ما افتكرك"، من كلمات جمال الخولي، ومن ألحان مدين.
ونشر مصطفى، برومو الحلقة، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال البرومو مرتدي" قميص باللون الاسود وبليزر باللون الاسود".
وعلق حجاج، على البرمو قائلًا:"استنوني يوم الخميس الساعة 9 بالليل على قناة فري تي في في برنامج الورشة مفاجأت كتير قوي حلوة".
ولاق البرومو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"طبعًا مستنيك يانجم" وأضاف آخر"ماشاءالله عليك يا مصطفى ربنا يحفظك ويحميكط، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"بالتوفيق".
يذكر أن آخر أعمال مصفطى حجاج، أغنية "مجرد بس ما افتكرك"، من كلمات جمال الخولي، ومن ألحان مدين.
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