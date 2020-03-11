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تدريبات شاقة.. نيرمين الفقي تطل على جمهورها عبر "إنستجرام"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:57 م
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روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة نيرمين الفقي، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقد ظهرت "الفقي"، في هذا الفيديو وهي تؤدي أحد التمارين الرياضية مستعرضة لياقتها البدنية بملابس رياضية من اللون الأسود في احدى صالات الجيم.

ولم تعلق ''الفقي"، على هذا الفيديو بشئ.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "بسم الله ماشاء الله يا أرض احفظي ما عليكي، ويارب السماء أحميها برافو أحلى فنانة في الدنيا ربنا يخليكي ويخليلنا أعمالك الفنية الرائعة.

وبادلتها ''الفقي'' التعليق قائلة: "ويخليكي ليا يا حبيبتي تسلميلي".

وفي سياق آخر قدمت ''الفقي" العديد من الأعمال الفنية منها بنات عمري، لم تنس انها مرأة، مواطن بدرجة وزير، أولاد عزام، جبل الحلال، الكاشي ماشي، فل الفل، تحت الترابيزة، دكتور سيليكون، أبو العروسة.
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