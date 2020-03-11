آخرهم مدافع هانوفر الألماني.. فيروس كورونا يواصل مطاردة نجوم الرياضة (تقرير)

لا صوت يعلو فوق صوت معركة البشرية ضد فيروس كورونا " COVID - 19"، حيث أصبح الفيروس القاتل محور اهتمام وحديث العالم خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد انتشاره بشكل كبير في معظم البلدان وتسببه في وفاة وإصابة الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء العالم خلال فترة زمنية قصيرة، بالإضافة لتأثيره الكبير على كافة مجالات الحياة وإصابتها بحالة شلل تام.





وتعد الرياضة من أبرز المجالات التي تأثرت بالفيروس القاتل، بعد إعلان تأجيل وإلغاء العديد من البطولات والفعاليات الرياضية حول العالم، وإيقاف النشاط الرياضي في بعض البلدان، بالإضافة لقرار بعض الاتحادات الرياضية في بلاد أخري بمنع الجمهور من حضور الأحداث الرياضية ومباريات كرة القدم خوفا من انتشار فيروس كورونا.





وأصاب فيروس كورونا بعض الرياضيين حول العالم، منهم بعض لاعبي كرة القدم، كما دخل بعض نجوم الرياضة العالمية في حيز المشتبه بإصابته بالفيروس المستجد، ويخضعون لفحوصات طبية لتحديد مدي إصابتهم بالفيروس من عدمه.





ويستعرض " الفجر الرياضي " أبرز الرياضيين المُصابين والمشتبه بإصابته بفيروس كورونا:-









- إلهام شيخي:





من أبرز ضحايا فيروس كورونا في المجال الرياضي لاعبة كرة الصالات الإيرانية إلهام شيخي صاحبة الـ23 عامًا ولاعبة منتخب إيران للسيدات، والتي أصيبت بالفيروس القاتل وتم حجزها بالمستشفي لمدة 10 أيام تقريبًا، لكنها لم تتعافي من المرض وتوفيت يوم 27 فبراير الماضي.





- أليساندرو فافالي:





أعلن نادي ريجيانا الإيطالي الذي يلعب في الدرجة الثالثة بإيطاليا إصابة مدافعه الإيطالي أليسادرو فالفالي بفيروس كورونا وذلك بعدما خضع اللاعب لفحوصات طبية أكدت إصابته بالفيروس.





- رئيس نوتنجهام:





أعلن إيفانجيلوس ماريناكيس مالك ورئيس نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي وأوليمبياكوس اليوناني عبر حسابه على موقع "انستجرام"، إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه بحالة جيدة ويلتزم بكافة الإجراءات والنصائح التي يعطيها له الأطباء للتعافي من المرض.





- توماس كالينبرج:





أكدت الفحوصات الطبية، إصابة الدولي الدنماركي السابق توماس كالينبيرج صاحب الـ38 عامًا بفيروس كورونا، وتم وضع اللاعب في الحجر الصحي بعد عودته من العاصمة الهولندية أمستردام، بعد حضوره لقاء بروندبي الدنماركي، كما تم عزل بعض لاعبي الفريق بسبب اختلاطهم بـ كاليتنبرج.





- تيمو هوبرز:





أعلن نادي هانوفر الألماني، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، إصابة لاعبه تيمو هوبرز صاحب الـ 23 عامًا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه تم عزل اللاعب الشاب خلال الفترة الحالية، وخضوع جميع اللاعبين للتحليل والفحوصات الطبية للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.





- مدرب أياكس:





أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندى مطلع مارس الحالي، عن اشتباه إصابة كريستيان بولسن، مساعد المدير الفني للفريق بفيروس كورونا، مع اثنين من موظفين النادي، وذلك بعد حضورهم احدي الحفلات الخاصة والتي اكتشف بعد ذلك إصابة أحد الحاضرين بها بالفيروس، وتم وضع الثلاثي في الحجر الصحي حتي تثبت سلامتهم.





- دييجو ديمي:





ذكرت تقارير صحفية إيطالية اشتباه في إصابة دييجو ديمي نجم نابولي الإيطالي بفيروس كورونا القاتل، وذلك بعد تعرضه لنزلة برد شديدة، لكن تأكد سلامة اللاعب وعدم إصابته بالفيروس المستجد، وشارك في المباريات مع فريقه بشكل طبيعي، قبل إعلان إيقاف الدوري الإيطالي بسبب انتشار الفيروس في إيطاليا.





- كيليان مبابي:





فجرت تقارير صحفية فرنسية مفاجأة مدوية بعدما أعلنت الاشتباه في إصابة كيليان مبابي بفيروس كورونا بعدما تعرض اللاعب لنزلة برد شديدة، وخضع اللاعب لفحوصات طبية أكدت سلامة اللاعب وعدم إصابته بالفيروس القاتل، وتواجد "مبابي" في قائمة فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال مساء اليوم.





- أحمد حسن كوكا:





انتشرت بعض الأنباء خلال الأيام الماضية بخصوص إصابة أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر، بفيروس كورونا، وربطت التقارير خبر إصابة إيفانجيلوس ماريكانيس، مالك نادي أولمبياكوس اليوناني بالفيروس، بتعرض كوكا للإصابة أيضًا بحكم مخالطته لرئيس ناديه المصاب بالمرض، ولكن أكد النادي اليوناني سلبية نتائج فحوصات جميع لاعبيه والجهازين الفني والطبي.



