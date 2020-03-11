نيللي كريم تصاب بمزق في القدم اليمنى.. تعرف على التفاصيل



وخرجت الفنانة نيللى كريم، عن المعتاد عليها حيث أنها تجسد شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء"كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث ، مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.، ويعد المسلسل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية وبين العدل جروب .

تعرضت الفنانة نيللى كريم، لإصابة، وذلك أثناء تصوير مشهد في مسلسل "١٠٠ وش" والمقرر عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.وكشف الطبيب المعالج عن أن نيللي كريم، أصيبت بمزق في قدمها اليمنى، وطالبها بالراحة والتوقف عن التصوير لمدة أيام، حيث أنها كانت تصور مشهد خطر مما جعلها تتعرض لهذا الإصابة.وكان المشهد الذي تسبب في إصابة نيللي كريم، هو أنها تستقل دراجة بخارية "موتوسيكل" برفقة شخص، ولكنه فقد السيطرة أثناء القيادة، ليصطدم بحائط، لتصاب.