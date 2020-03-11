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ننشر أقوال السائق المتهم في واقعة التنمر على الشاب الصيني

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:34 م
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الشاب الصيني
الشاب الصيني
داليا عادل
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أجرت نيابة البساتين تحقيقات موسعة مع السائق المتهم بالتنمر على على شاب صينى أعلى الطريق الدائرى بسبب فيروس كورونا أثناء توصيله من محل إقامته بأحد فنادق المعادي إلى منطقة العباسية.

واستمعت النيابة الي أقوال السائق المتهم بالتنمر حيث أنكر تهمة التنمر الموجه اليه وأن خوفه من الفيروس المنتشر هو الذي جعله يقوم بذلك، وقال انه وافق علي توصيل السائح الصيني ولم يتردد لحظه في الرفض، وكان يبدو طبيعيا ولا يظهر عليه اي اعياء ولكنه عندما لاحظ الشاب الصيني قيامه "بالعطس الشديد" وخلعه الكمامه التي مرتديها فاثار الخوف بداخله خاصة ان هذا الفيروس معروف انه يودي للموت وقاما بانزاله في أعلي الدائري بالمعادي.

وقررت النيابة حجز المتهم 24 ساعة لحين ورود التحريات وطالبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة وأمرت بتفريغ كاميرات الفيديو التي سجّلت الواقعة واستدعت الشهود.
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الكلمات المفتاحية

واقعة تنمر نيابة البساتين فيروس كورونا الشاب الصيني

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