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بنى عبيد يحسم بطاقة التأهل مبكرا بالقسم الثالث بالدقهلية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:32 م
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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ضمن مباريات الجولة ٢٨ بالمجموعة التاسعة بدورى القيم الثالث إنتهت قبل قليل منافسات الجولة حيث أقيمت ٧ مباريات إنطلقت فى الثانية والنصف عصرا.

تمكن أبناء بنى عبيد من حجز بطاقة التأهل للترقى مبكرا وقبل النهاية بجولتين بعدما تمكن من إكتساح ضيفه الهابط للقسم الرابع المطرية بنصف دستة أهداف مقابل هدف وحيد فى مباراة تألق خلالها عادل جمال بعدما أحرز ثلاثية "هاتريك".

وتعرض شربين لهزيمة مفاجئة فى اللحظات الأخيرة أمام ضيفه كهرباء طلخا بهدف دون مقابل فيما حقق منية سمنود فوزا صعبا وثمينا على حساب ضيفه إتحاد المنزلة بهدف وحيد.

وتمكن ميجاسبورت من مواصلة نتائجه الإيجابية بعدما نجح فى تخطى عقبة شباب الأمير وتغلب عليه بهدف دون مقابل بملعب الأمير فيما حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله مباراة شبان بدواى وضيفه مياه الدقهلية بملعب الدندراوى فهيم ببدواى.

بلقاس حقق هو الأخر فوزا هاما للغاية على حساب ضيفه السنبلاوين بهدف دون مقابل فيما حقق نبروه فوزا معنويا هاما بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بملعب عمال المنصورة والذى يحتضن مباريات شيكو.

ترتيب فرق المجموعة التاسعة بالقسم الثالث:

١- بنى عبيد ٥٥ نقطة
٢- نبروه ٥٠ نقطة
٣- عمال المنصورة ٤٧ نقطة
٤- ميجاسبورت ٤٦ نقطة
٥- شربين ٤٢ نقطة
٦- شيكو ٣٧ نقطة
٧- مياه الدقهلية ٣٥ نقطة
٨- شبان بدواى ٣٤ نقطة
٩- بلقاس ٣٣ نقطة
١٠- السنبلاوين ٣٢ نقطة
١١- كهرباء طلخا ٣٠ نقطة
١٢- الأمير ٢٨ نقطة
١٣- منية سمنود ٢٤ نقطة
١٤- المنزلة ١٥ نقطة
١٥- المطرية ١٤ نقطة
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