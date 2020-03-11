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'يالهوي لو أنا راجل'.. هكذا مازحت مي سليم جمهورها عبر "إنستجرام" (فيديو)

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:45 م
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مي سليم
مي سليم
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة مي سليم، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".

وظهرت "سليم"، في هذا الفيديو مازحة مع متابعيها، مستخدمة "فلتر الرجل" من برنامج "سناب شات''.

وكتبت ''سليم" على هذا الفيديو مازحة: "يالهوي يالهوي لو أنا راجل".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "شبه أمير كرارة قوي يا مي وعسل في كل حلالتك وبنحبك بردو".

وفي سياق أخر تنتمي "سليم" لأب فلسطيني وأم لبنانية، ولها اختان الفنانة ميس حمدان، والإعلامية دانا حمدان، تزوجت مي في نوفمبر عام 2010، من علي الرفاعي رجل الأعمال المصري، وانجبا بنتهم الوحيدة "لي لي"، وانفصلا في عام 2012.

وشاركت "سليم" في العديد من المسلسلات منها "مزاج الخير، خلف الله، كيد الحموات، الصياد، ولي العهد، حواري بوخارست، إختيار إجباري، الاب الروحي، عوالم خفية، واكلنها والعة، الرحلة"، كما قدمت العديد من الأغاني المنفردة منها "هو ده، احسن ناس، مشيت سنة، حبيب الناس".
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