ليس إعصارا.. الأرصاد تكشف حقيقة ما تتعرض له البلاد غدا (التفاصيل الكاملة)

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تتعرض لمنخفض نتيجة كميات الرطوبة العالية جدًا، مع وجود المنخفض الجوي المتعمق على سطح الأرض، يتزامن مع منخفض آخر في طبقات الجو العليا، مما يكون سحب ركامية ضخمة، ورياح وعواصف شديدة مع سقوط الأمطار.

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد سحب ركامية ضخمة في السماء.

ومن جهتها، نفت إيمان شاكر مدير إدارة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن البلاد ستتعرض لإعصار غدا الخميس، وأطلقوا عليه اسم منخفض التنين، معلنة أنه مجرد شائعة.

وأكدت شاكر، في تصريحات صحفية، أن البلاد ستتعرض غدا لموجة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، والمنخفض القادم على مصر هو متعمق بقيم ضغط جوي منخفض يؤثر برياح نشطة وعواصف ترابية خاصة على جنوب البلاد.

وفي سياق متصل، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا تكشف فيه عن حالة الطقس المتوقعة يوم الخميس، فمن المنتظــر أن تتعــرض البــلاد لحالـة شديدة مـن عــدم الإستقرار في الأحوال الجويـة إعتباراً مـن غدا وتستمر حتى السبت؛ حيث تســقط الأمطـــار شديدة الغزارة على السـواحل الشمـــالية والوجه البحري، وتمـتد إلى مدن القنــاة وخليج السويس، وتكون رعديه على بعض المناطق، وتصل إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.