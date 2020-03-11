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البورصات الخليجية تتراجع بنهاية التعاملات

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:14 م
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البورصة السعودية
البورصة السعودية
وكالات
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تراجعت البورصات الخليجية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع هبوط أسعار النفط عقب تعهد السعودية والإمارات بزيادة إنتاج النفط وسط خلاف مع روسيا بشأن سياسة الإنتاج.

وطلبت السعودية من أرامكو زيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي. وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أنها سترفع إمدادات الخام لأكثر من أربعة ملايين برميل يوميا في ابريل نيسان وستعجل بخطط زيادة الطاقة إلى خمسة ملايين برميل يوميا.

وفقد برنت نحو ثلاثة بالمئة إلى 36.13 دولار للبرميل.

ويوم الاثنين، خفضت السعودية سعر بيع الخام لشهر ابريل ووضعت خطة لزيادة الإنتاج الشهر المقبل بعد أن رفضت روسيا دعم تخفيضات أكبر للإنتاج مما أدى لهبوط أسعار الخام 25 بالمئة وتراجعات قياسية لأسهم الخليج.

ونزل المؤشر السعودي 3.1 بالمئة وفقد سهم أرامكو السعودية 4.7 بالمئة ليسجل 29.70 ريال (7.91 دولار)، منخفضا عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا.

وهبط سهم مصرف الراجحي ثلاثة بالمئة والبنك الأهلي التجاري 3.8 بالمئة.

لكن سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ارتفع 9.9 بالمئة بعد أنباء استئجار ما يصل إلى 14 ناقلة عملاقة لشحن النفط الخام إلى العملاء في أنحاء العالم.

ونزل مؤشر دبي واحدا بالمئة حيث هوى سهم بنك دبي التجاري 9.9 بالمئة.

وهبط سهم إعمار العقارية 1.4 بالمئة بعدما قالت إنها ستوقف الحجوزات في ثلاثة فنادق بسبب كورونا.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة حيث فقد بنك أبوظبي الأول 1.2 بالمئة وبنك أبوظبي التجاري 5.2 بالمئة.


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الكلمات المفتاحية

سهم ارمكو البورصات الخليجية الانتاج النفطي

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