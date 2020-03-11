Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة ضمك والهلال في الدوري السعودي الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:15 م Advertisements لقطة من المباراة محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي منذ ساعة عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا منذ حوالي 6 ساعات إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري منذ حوالي 4 ساعات برشلونة يدرس صفقة تبادلية مع يوفنتوس من أجل ضم بديل ديمبلي منذ حوالي 3 ساعات أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر منذ حوالي 18 ساعة الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس منذ ساعتين و 26 دقيقة عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين منذ حوالي 4 ساعات تسريب تشكيلة الأهلي قبل مواجهة سموحة منذ 39 دقيقة مباراة برشلونة ونابولي في طريقها للإلغاء منذ ساعتين و 50 دقيقة تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا منذ حوالي 4 ساعات هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة منذ يوم مفاجأة مدوية في واقعة انتحار 3 فتيات بالشرقية (فيديو) منذ ساعة و نصف أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء منذ حوالي 10 ساعة