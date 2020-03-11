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تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:03 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وحتى إشعار اخر.

وقررت الكويت منع الوجود داخل جميع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها ذلك مراكز التسوق.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 72 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، أن حالة من بين المصابين الجدد مرتبطة بالسفر إلى إيران، بينما الحالتان الأخريان مخالطتان لحالة سابقة.

وأضاف أن عدد المتعافين اثنان، بينما لا يزال الآخرون يتلقون الرعاية الطبية، مضيفا أن من بينهم 5 حالات في الرعية المركزة، إحداها حالة حرجة، وتحدث عن وجود 916 حالة في الحجر الصحي.
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