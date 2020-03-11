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محافظ بني سويف يوجه بمراجعة مخرات السيول تحسبًا لتقلبات الطقس

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:08 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، على رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، مع ضرورة التواصل على مدار الساعة،مع غرفتي عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وذلك تحسبا للتقلبات المتوقعة في الطقس،بناء عن التحذير الذي أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا مـن غدًا الخميس 12 مارس الجاري وحتى يوم السبت المقبل 14 من نفس الشهر.

ووجه محافظ بني سويف، مديرية الري بالمحافظة بالمرور اليومي على كل مخرات السيول البالغ عددها 7 مخرات والتأكد من تنفيذ أعمال التطهير الدائم لتلك المجاري، مع ضرورة ابلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بكل المستجدات، وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات لضمان التنسيق الكامل بين كافة الأطراف والجهات المعنية وذات الصلة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الأزمات بالمحافظة، في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، وعدد من التنفيذيين المعنيين، للتأكد من الاستعدادات والإجراءات المنفذة في ظل توقعات سوء حالة الطقس، وفي إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ووكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواصل الدائم مع الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في حالة سقوط الأمطار، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها، مؤكدا على ضرورة تحلى الجهاز التنفيذي بالمحافظة بروح الفريق الواحد لتدارك أية حالات طارئة والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن، وفقا للخطة التي أعدتها المحافظة "مسبقا" استعدادا لموسم الشتاء.

ووجه المحافظ مسؤولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة كافة الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل تطهير مطابق وتسليك شبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة، وتجهيز سيارات الكسح وشفط المياه بالتنسيق مع الوحدات المحلية، مشددا على التأكد من جاهزية كافة المركبات والمعدات اللازمة لشفط وكسح أية تجمعات للمياه التي قد تتراكم في بعض الأماكن عند سقوط الأمطار، خاصة بالأماكن المنخفضة وأسفل ومطالع الكباري، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للتعامل مع أية مواقف طارئة خلال تلك الفترة.
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