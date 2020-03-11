تسريب تشكيلة الأهلي قبل مواجهة سموحة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره سموحة بعد قليل ضمن مبايات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.









واستقر فايلر على ملامح تشكيلة الأهلي لخوض لقاء اليوم وسيكون هناك بعض التغييرات الاضطرارية داخل الفريق لإراحة بعض اللاعبين واعطاء فرصة للبعض الآخر.









ويتجه فايلر لإراحة كلا من على معلول ومحمود متولى بجانب واستبعاد أجايى وياسر إبراهيم للإيقاف.





ومن المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد الشناوى





خط الدفاع: محمد هانى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، محمود وحيد





خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة، أحمد الشيخ





الهجوم: أليو بادجى



