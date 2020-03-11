Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا تايلانديًّا لبحث تعزيز التعاون الديني

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:04 م
Advertisements
اللقاء
اللقاء
محمود الجلاد
Advertisements
استقبل الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أمين الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وفدًا تايلانديًّا رفيع المستوى برئاسة الشيخ مبروك بن ماليرن شيخ الإسلام بتايلاند، والسفير تشاينارونج كيراتيوتونج سفير تايلاند بالقاهرة لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين تايلاند ودار الإفتاء.

وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء على قوة الروابط والعلاقات بين مصر وتايلاند، خاصة في المجال الديني، حيث يستقبل الأزهر الشريف الطلبة التايلانديين في جامعته، كما أن دار الإفتاء قامت بتدريب عدد كبير من المفتين التايلانديين على علوم ومهارات الإفتاء خلال السنوات الماضية.

وأضاف فضيلته أن الجهود متبادلة والتعاون مستمر بشكل كبير بين دار الإفتاء المصرية وتايلاند، مؤكدًا على استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي للطلبة التايلانديين والمتدربين على الفتوى.

من جانبه وجه الوفد التايلاندي الشكر إلى فضيلة المفتي ودار الإفتاء على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدار في نشر صحيح الدين وتأهيل المفتين من أجل مواجهة فوضى الفتاوى والفكر المتطرف.

وأبدى الوفد تطلع تايلاند إلى مزيد من التعاون في المجال الديني وتدريب المفتين مع دار الإفتاء المصرية للاستفادة من خبراتها المتميزة والسباقة في مجال الإفتاء وتطوير المؤسسات الإفتائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مفتي الجمهورية الإفتاء الأزهر

أخبار تهمك

برشلونة يدرس صفقة تبادلية مع يوفنتوس من أجل ضم بديل ديمبلي

منذ حوالي 3 ساعات

هنسحب من الحصالة.. مفاجأة بشأن موقف مصر حال ملء سد النهضة

منذ يوم

مباراة برشلونة ونابولي في طريقها للإلغاء

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تزف خبرا سارًا بشأن كورونا.. ومغادرة 48 أجنبيا للأقصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من نجم منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل.. أستاذ تغيرات مناخية: مصر تشهد غدا عاصفة التنين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تأجيل لقاء الزمالك والاتحاد وكل مباريات الدوري المصري غدا

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

تسريب تشكيلة الأهلي قبل مواجهة سموحة

منذ 39 دقيقة

أمطار وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعة

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعة

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار حكومي يسعد ملايين الموظفين

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية في واقعة انتحار 3 فتيات بالشرقية (فيديو)

منذ ساعة و نصف

الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من أعضاء مجلس العلماء الإندونيسي

شوقي علام يستقبل وفدًا رفيع المستوى برئاسة مفتي أوزباكستان

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من مجلس شورى المفتين الروسي

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا أفغانيًّا رفيع المستوى

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا دينيًّا ماليزيًّا لبحث تعزيز التعاون

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من الجامعة الإسلامية بجزر المالديف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:37 م

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

عاجل.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

11:13 ص

تسريب تشكيلة الأهلي قبل مواجهة سموحة

04:58 م

الأرصاد تنفي تعرض البلاد لـ"منخفض التنين" غدا.. وتكشف تفاصيل طقس الخميس

03:11 م

عاجل.. سقوط أول ضحايا الطقس السيئ

02:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مبارك وأنا.. حكايات شخصية بطعم السياسة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ملاحظات على جنازة "عليه ما عليه"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 26 دولة تستخدم "السوشيال ميديا" للسيطرة على الرأى العام.. والصين وإيران وروسيا تعتبرها وحدة عسكرية

DMCA.com Protection Status