غدًا.. سلوى خطاب ضيفة إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم"

وأضافت: "ورغم أنها قضت عمرها كله في مجال الفن إلا أن التمثيل مازال بالنسبالها هواية وعشان كدة هتفضل أدوارها علامات مش ممكن ننساها لأنها الفنانة الجميلة المبهجة حبيبة الكل سلوى خطاب غدًا على نجوم إف أم ونجوم tv".



ولاق البوستر تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الإعلامية المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمراية" وأضاف آخر منتظرين العسل".



تحل الفنانة سلوى خطاب، ضيفة برنامج "أسرار النجوم"، الذي يقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر شاشة "نجوم اف ام"، و"نجوم ام تي في"، وتستضيف خلاله كل حلقة نجم جديد ليتحدث عن أعماله الجديدة ومشواره الفني.ونشرت "إنجي"، بوستر الحلقة الذي يجمعها بالفنانة سلوى خطاب، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت علي، على البوستر قائلة: "يا أيقونة البهجة والتفاؤل وخفة الدم في التمثيل وفي الحياة هي واحدة من رموز المرأة القوية في الدراما المصرية هي بطلة أشهر الكومكيس اللي بتناصر المرأة وتعبر عنها على السوشيال ميديا هي مبدعة وأستاذة وممثلة محترفة".