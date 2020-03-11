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رئيس مدينة القصير يتابع جولات الأفواج السياحية بشارع الكورنيش (صور)

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:02 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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تابع اللواء سعد البدري رئيس مدينة القصير، اليوم الأربعاء، وصول عدد من الأفواج السياحية بشارع الكورنيش بالمدينة، مؤكدًا أن الوحدة المحلية تواصل جهودها من أجل ظهور المدينة بالمظهر الحضارى والجمالى نظرًا لتدفق الأفواج السياحية على المدينة.

والتقى البدري خلال متابعته للأفواج، عدد من السائحين، مرحبا بهم على أرض مدينة القصير، مؤكدًا لهم أن مصر هي بلد الأمن والأمان والاستقرار، وأعرب السياح عن إعجابهم الشديد بالمدينة وأيضًا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الحكومة المصرية بالمطارات.

والتقط رئيس المدينة، مع السائحين، بعض الصور التذكارية، معربا عن سعادته بوجوده بينهم فى أقدم مدينة بالمحافظة. 

قال البدري أن الوحدة المحلية تسعى لوضع المدينة على الخريطة السياحية وزيادة الأفواج، مؤكدًا على تواصل جهود الوحدة المحلية فى أعمال التطوير بالشوارع التى تقوم على نظافتها واعمال الإنارة بها.

رافق رئيس المدينة مدير إدارة المتابعة الميدانية ومدير التفتيش المالى والادارى بالوحدة المحلية.
رئيس مدينة القصير يتابع جولات الأفواج السياحية بشارع الكورنيش (صور)
رئيس مدينة القصير يتابع جولات الأفواج السياحية بشارع الكورنيش (صور)
رئيس مدينة القصير يتابع جولات الأفواج السياحية بشارع الكورنيش (صور)
رئيس مدينة القصير يتابع جولات الأفواج السياحية بشارع الكورنيش (صور)
رئيس مدينة القصير يتابع جولات الأفواج السياحية بشارع الكورنيش (صور)
رئيس مدينة القصير يتابع جولات الأفواج السياحية بشارع الكورنيش (صور)
رئيس مدينة القصير يتابع جولات الأفواج السياحية بشارع الكورنيش (صور)
رئيس مدينة القصير يتابع جولات الأفواج السياحية بشارع الكورنيش (صور)
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مصر الافواج السياحية الاجراءات الاحترازية اخبار احترازية

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