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وزيرة التضامن: مستعدون لمواجهة موجة الطقس السيئ

الأربعاء 11/مارس/2020 - 05:00 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، كافة المديريات ومراكز الإغاثة المنتشرة على مستوى المحافظات وفرق أطفال بلا مأوى والتدخل السريع والهلال الأحمر المصري باتخاذ كافة الاستعدادات والاحتياطات اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقع أن تبدأ من الغد.

وأوضحت القباج، أن فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى تم تزويدها بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس السيئ وتقديم الخدمات اللازمة لتقدم للمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية وأي شخص يحتاج إلى رعاية أو تدخل عاجل. 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم مراجعة خطة الهلال الأحمر المصري لمواجهة لتقلبات الأحوال الجوية، وجار استدعاء فرق الطوارئ للتواجد في جميع المحافظات بالتجهيزات المطلوبة والتي تشمل حقائب الإسعافات الأولية وأجهزه الصدمات.

وتم التأكد من جاهزية المخزون الخاص بأدوات الإغاثة في جميع الفروع والفروع الإقليمية، كما تم وضع آليات المتابعة الدقيقة من غرفة العمليات المركزية للأحداث والربط مع شركاء العمل وإعداد التقارير.

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات مركزية من قيادات الوزارة لمتابعة خطة العمل خلال الأيام القادمة وتنسيق الجهود وضمان سرعة التدخل.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة التضامن الفجر الطقس السيئ

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