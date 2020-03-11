'في لقاء قبل رحيله'.. صلاح السقا يكشف عن رأيه بالمسرح المصري

عبر المخرج المصري صلاح السقا، عن رأيه في الاتجاه السائد في البحث عن شكل عربي للمسرح من التراث.



وكشف "صلاح"، عن رأيه في المسرح خلال لقاء تلفزيوني له قبل رحيله قائلًا: "يمكن الظاهرة دي مدخلتش المسرح الا بعد ظهور تجارب مسرح القاهرة للعرايس".



وتابع: "أنا أعتقد انه قبل سنة 59 مكنش فيه مسرح مصري من مسارحنا سواء العامة أو الخاصة بيجرأ انه يدخل التجربة دي.



وأضاف قائلا: "التجارب دي مدخلتش المسرح المصري الا بعد ما احنا اللي توجهنا بها، وطبعا احنا مش بنمدح في نفسنا.



والجدير بالذكر أن "صلاح السقا" تم تلقيبه برائد فن تحريك العرائس، وذلك لإنشاءه مسارح للعرائس في بعض الدول العربية.



وقدم "صلاح" عدة أعمال فنية منها الليلة الكبيرة، حسن الصياد، حلم الوزير سعدون، الأطفال يدخلون البرلمان.