شيري عادل تطرح بوستر مسلسلها الجديد "إلا انا"

طرحت الفنانة شيري عادل، البوستر الرئيسي لمسلسلها الجديد من خلال نشره على حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت شيري، خلال البوستر"مرتدية "تيشرت شتوي بأكمام طويلة وكان شعرها منسدل مموج طويل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم".



وعلقت عادل، على البوستر قائلة: "إلا انا".



ولاق البوستر تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"أخيرًا هتعملي مسلسلات وافلام اكيد هتكسري الدنيا عشان انتي اكتر واحده بتعرفي تعبري عن الكلام" وأضاف آخر"قمراية"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"مبروك بالتوفيق دائمًا يارب".



يذكر أن آخر أعمال شيري عادل، مسلسل "السهام المارقة"، الذي شاركت به رمضان 2017، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الداعيى عمرو مسعود، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.