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إصابة النائب الأول للرئيس الإيراني وعدد من الوزراء بفيروس كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:37 م
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إسحاق جهانغيري
إسحاق جهانغيري
وكالات
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أصيب النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت وكالة "فارس الإيرانية".

ونشرت الوكالة لائحة تتضمن أسماء المسؤولين الإيرانيين المصابين بالفيروس، وجاء أبرزهم جهانغيري، ووزير الصناعة والتجارة الإيراني، رضا رحماني، ووزير الثقافة والسياحة علي أصغر مونسان، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وذكرت الوكالة أن كل المصابين يخضعون حاليا للحجر الصحي.

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا، إلى جانب كل من الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وحتى اليوم الأربعاء سجلت في أراضي إيران 9000 إصابة بهذه السلالة، التي تنحدر من الصين وأطلق عليها اسم "COVID-2019"، بما في ذلك 354 حالة وفاة.
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