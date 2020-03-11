توقيا من 'الكورونا'.. وسائل النقل ممنوعة على المشتبه في إصابتهم بالفيروس

في إطار تدعيم الخطة الوطنية للوقاية من الفيروس الوبائي 'الكورونا'، دعت وزارة النقل واللوجستيك، أصحاب قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، إلى التحري في الأشخاص المشبوه في اصابتهم بالفيروس وعند الاقتضاء الإبلاغ عنهم ومنعهم من استعمال وسيلة النقل.





كما دعتهم إلى مزيد العناية بوسيلة النقل، من حيث النظافة واستعمال المواد التطهيرية الضرورية قبل تأمين كل عملية نقل، وتجنب سياقة العربات من طرف سواق لا تتوفر فيهم الشروط الصحية اللازمة، وتوفير الوسائل الوقائية اللازمة للسواق قبل القيام بنقل المسافرين.





وطلبت الوزارة من أصحاب قطاع النقل العمومي كذلك، التنسيق مع مصالح وزارة الصحة لتوفير وسائل الكشف عن الحالات المشبوهة بالمحطات الرئيسية للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، ووضع علامات تحسيسية بجميع المحطات وكافة وسائل النقل.